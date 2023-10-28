وزير الري: إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم مع جنوب إفريقيا

فاروق حسني في زيارة لمتاهة راشد بن خليفة بين الماضي والحاضر (صور)

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بديفيد مالوبو نائب وزير المياه والصرف الصحي الجنوب إفريقي، قبيل إنطلاق فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" غداً الأحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الري، إلى أن إسبوع القاهرة للمياه يجمع العديد من المختصين في مجال المياه من جميع دول العالم، مشيرًا لسعادته بمشاركة جنوب أفريقيا فى إسبوع القاهرة.

وأكد "سويلم"، على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب افريقيا على كافة المستويات، معربًا عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول الأفريقية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الجنوب أفريقي للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بالدول الافريقية ، وتقديم التدريب للعاملين بقطاع المياه من الدول الإفريقية من خلال "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية" والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة ، مشيرا لتزايد إقبال الدول الافريقية على الاشتراك في هذه المبادرة الهامة.

وأكد الدكتور سويلم، أنه يتم حالياً إتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين.

من جانبه، أعرب نائب الوزير الجنوب أفريقي عن سعادته بهذا اللقاء والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية.