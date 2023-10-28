سفير فلسطين في روسيا: موقف موسكو الداعم للقضية لم يتغير

كتبت- داليا الظنيني:

قال عبدالحفيظ نوفل، سفير فلسطين في روسيا، إن إسرائيل تمارس القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مبينا أن الموقف الروسي لم يتغير ونراهن عليه في عملية السلام.

وأضاف نوفل، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء السبت، أن موقف موسكو الداعم للقضية الفلسطينية لم يتغير رغم علاقتها الطيبة مع إسرائيل.

وأكد سفير فلسطين بروسيا، أن التحدي الأكبر حاليًا هو إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية للقطاع المحاصر، مع العمل على وقف الهجمات الإسرائيلية البشعة.

وتابع عبدالحفيظ نوفل، سفير فلسطين في روسيا: "الغرب يدعم إسرائيل شكلًا ومضمونًا ويدين حماس، وكل هذه التصرفات وصمة عار على جبين الأوروبيين، ومن العيب أن يستمر ذلك الموقف الغربي على ذلك النهج".