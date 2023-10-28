وزير الاتصالات الفلسطيني: تواصل مكثف مع ستار لينك لتزويد جهات الإغاثة بخدماتها

كتبت -داليا الظنيني:

قال وزیر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، إن هناك تواصل بشكل مكثف مع ستار لينك لفتح خدمات الاتصال للجهات المعنية بالإغاثة في قطاع غزة ، مشيرًا إلى أن وزارته تعمل مع الجانب المصري لتنسيق عودة الاتصالات إلى قطاع غزة.

وأضاف إسحق سدر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء السبت، أنه تواصل مع نظيره المصري عمرو طلعت، بخصوص أزمة انقطاع الاتصالات في قطاع غزة، منوها أنه طلب من الجانب المصري تقوية بث الشبكات المصرية للمناطق الحدودية المحاذية.

وأكد إسحق سدر، أنه طلب فتح غرفة للمشتركين الفلسطينيين كحل بديل عوضا عن انقطاع الاتصالات في القطاع، وهو حل مناسب على وجه التحديد للمناطق الجنوبية من غزة، لافتا إلى أن التنسيق مستمر مع مصر في هذا الملف واتخاذ المطلوب.

وشدد وزیر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، على أن إقدام الاحتلال على قطع الاتصالات هو نذير جرائم جديدة يتم ارتكابها في قطاع غزة، مع الحيلولة دون تقديم الإغاثة في القطاع.

يأتى ذلك بعد ليلة قاسية على سكان قطاع غزة، بعد قصف إسرائيلى على سكان القطاع ،وقطع كل وسائل الأتصال ،بالتزامن مع محاولات جيش الاحتلال لشن هجوم برى على أطراف القطاع فى مدينة بيت حانون والبريج.