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BBC

"القاهرة الإخبارية": قافلة المساعدات السابعة تصل غزة خلال ساعات

06:29 م السبت 28 أكتوبر 2023

قافلة المساعدات السابعة لغزة

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قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، وتم تجهيز القافلة السابعة صباح اليوم السبت، التي أصبحت في مرحلة الإجراءات، وستصل إلى الجانب الفلسطيني خلال الساعات القادمة.

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن السلطات المصرية تواصل العمل عن كثب لإدخال المساعدات لغزة، وتواصل تجهيز القوافل الإنسانية تمهيدًا لنقلها لقطاع غزة، لتقديم دعم أكبر للأشقاء في فلسطين.

ولفت إلى أن عشرات الشاحنات يتم تجهيزها في الطريق بين رفح والشيخ زويد، منوهًا بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أوصى بزيادة المساعدات الطبية والأدوية، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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