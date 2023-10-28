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بدء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالإسكندرية

05:21 م السبت 28 أكتوبر 2023
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    المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالإسكندرية (1)
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    المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالإسكندرية (2)
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كتب- محمد نصار:

بدأ المؤتمر الجماهيري الذي يعقده المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسط حضور جماهيري كبير بين أبناء محافظة الإسكندرية.

جاء شعار الحملة الانتخابية لزهران بعنوان "نعم للتغيير"، ويقدم زهران نفسه فيها بصفته سياسي مخضرم شارك في العمل العام والسياسي منذ خروجه في انتفاضة الخبز عام ١٩٧٧، يسعى إلى تأييد الطبقة المتوسطة من الشعب لإحداث تغيير سلمي وأمن وديمقراطي في ظل تدهور اقتصادي وسياسي واجتماعي ملموس.

وكان زهران قد عقد أول مؤتمر جماهري بعد ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بمسقط رأسة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر أن يستكمل جولاته الانتخابية في محافظات الصعيد بجنوب مصر، وكذلك زيارة المحافظات بوجه بحري، مختتما جولاته في القاهرة الكبرى.

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