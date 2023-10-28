برلماني: الاجتياح البري لقطاع غزة يهدد بمزيد من تعقيد القضية الفلسطينية

كتب- سامح سيد:

استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، عملية الاجتياح البري التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها بقطاع غزة؛ والتي تعد امتدادًا لسلسلة الجرائم الوحشية التي يمارسها العدوان في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتنتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية.

ولفت عمار إلى أن الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية سيؤديان إلى توسيع دائرة المجازر التي تُرتكب في حق أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة؛ والذي يشهد قصفًا هو الأعنف برًّا وبحرًا وجوًّا منذ بداية الحرب.

وأشاد النائب بمشروع القرار العربي الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بموافقة 120 عضوًا، بالوقف الفوري للعنف في غزة، والذي تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، لافتًا إلى أنه قد يكون السبيل لاحتواء التصعيد الجاري والحفاظ على حياة المدنيين، حال استجابة جيش الاحتلال لتلك الهدنة الإنسانية والاستماع إلى صوت العقل، مشيرًا إلى أن الاجتياح البري له عواقب وخيمة ومتعددة الأبعاد، فهو يضفي مزيدًا من التعقيد للقضية الفلسطينية وتضرر الأمن القومي لدول المنطقة ككل، بجانب الخسائر الكبيرة المترتبة عليها في صفوف المدنيين.