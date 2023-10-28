أول تعليق برلماني بشأن عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالروح الطيبة بين الناديَين الكبيرَين الأهلي والزمالك، بعد فوز حسين لبيب برئاسة الزمالك.

واعتبر شمس الدين توجيه مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، الدعوة إلى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ لزيارة مقر القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بمثابة عودة للعلاقات التاريخية بين قطبَي الكرة المصرية.

وأشاد النائب، في بيان له اليوم السبت، بحرص النادي الأهلي على إرسال برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكداً الأهمية الكبيرة لعودة العلاقات التاريخية بين الأهلي والزمالك؛ خصوصًا أن نجوم الفريقَين أصدقاء ولديهم علاقات جيدة، فلا بد أن تكون هناك علاقات طيبة بين مجلسَي إدارة الناديين الكبيرين الزمالك والأهلي؛ لأن ذلك الأمر سيكون له تأثيراته الإيجابية والكبيرة على عودة الروح الرياضية بين أكبر ناديَين على مستوى مصر وإفريقيا.

وأعرب شمس الدين عن ثقته في أن العلاقات الطبية بين الأهلي والزمالك؛ ستكون في صالح تطوير وتحديث منظومة كرة القدم في مصر، وسيكون ذلك في صالح المنتخب الوطني لكرة القدم، حتى يستعيد ريادته إقليمياً وإفريقياً، مؤكداً أن ذلك الأمر ستكون له آثاره الإيجابية في عودة الجماهير المصرية إلى الملاعب المصرية لتمتلئ المدرجات بمشجعي وعشاق كرة القدم من جماهير الزمالك والأهلي وباقي الأندية المصرية.