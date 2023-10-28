لعدم تراكم المديونيات.. كيفية تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يضطر العديد من المواطنين، حال انتقالهم من سكن إلى آخر، إلى تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء لشخص آخر؛ حتى يخلوا مسؤوليتهم حال مغادرة السكن، لضمان ألا تتراكم عليهم المديونيات.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء:

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء:

1- يقدم المشترك صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد.

2- إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لمالك العداد السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد.

3- إرفاق أصل التنازل عن العداد للاطلاع.

4- تقديم أصل عقد الإيجار أو الملكية وصورة للاطلاع.

5- حال عدم حضور مالك العداد بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، حتى يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

6- إرفاق إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل.