التبرع بالدم بقصر العيني.. إشادة برلمانية بجهود جامعة القاهرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

كتب- سامح سيد:

أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بإطلاق مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بالتعاون مع جمعية الوفاء لمصر.

وقال المير، في بيان له اليوم السبت، إن جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أصبح لها دورها المهم في دعم جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، موجهاً التحية والتقدير إلى جامعة القاهرة على تعدد أدوارها في خدمة مختلف القضايا الداخلية والخارجية.

وأكد النائب ضرورة أن تسارع جميع الجامعات بمختلف الدول العربية لتتبع نهج جامعة القاهرة في دعم القضايا والملفات العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات العربية في التعاون والتنسيق مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

وأكد المير أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم أن يبادروا بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني مخاطر جمة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الأوضاع المأساوية داخل قطاع غزة تتطلب تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وطالب النائب مختلف المؤسسات التعليمية؛ سواء في التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي بمختلف الدول العربية، بتقديم جميع أنواع الدعم لتلاميذ التعليم قبل الجامعي ولطلاب الجامعات الفلسطينيين خلال هذه المرحلة؛ بعد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير العديد من المؤسسات التعليمية والصحية الفلسطينية.