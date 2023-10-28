إعلان

BBC

الرئيس السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند: نحذر من التداعيات الخطيرة للهجوم البري على غزة

02:20 م السبت 28 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، جرى فيه تبادل وجهات النظر بين الزعيمين حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لآثاره الجسيمة على حياة المدنيين، أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس شدد خلال الاتصال على استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، محذراً من التداعيات الخطيرة، إنسانياً وأمنياً، للهجوم البري على قطاع غزة.

وأكد ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي، يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة، اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن الصادر مساء أمس 27 أكتوبر الجاري.

وأكد الزعيمان أيضاً خلال الاتصال رضاهما عن المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، وعزمهما على مواصلة قيادة مؤسسات الدولتين نحو المزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء الهند الرئيس السيسي ناريندرا مودي الهجوم البري غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ابدأ مشروعك فورًا.. توجيهات السيسي لتذليل عقبات المستثمرين بالمعرض الدولي للصناعة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market