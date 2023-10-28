مصر دولة قوية لا تُمس.. إشادة برلمانية برسائل السيسي لطمأنة المصريين
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، مؤكداً أنها حملت رسائل طمأنة للمصريين، وتأكيد أن مصر دولة ذات سيادة لا تُمس؛ بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم.
وأضاف عبد العزيز، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن الدور المصري كبير جدًّا وإيجابي إلى أبعد الحدود، ويسهم في تخفيف الضغط على الأشقاء في غزة من خلال المساعدات وغيرها، وكذلك بالمساهمة في الجهود الدولية لإيقاف عجلة الحرب وإقرار إيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة تمهد لإقرار السلام العادل والشامل .
وأوضح النائب أن دعوة الرئيس السيسي للمصريين بالعمل والاستمرار في الإنتاج والاطمئنان، تؤكد حجم الجهد الذي تبذله القيادة السياسية في إنهاء الأزمة في غزة؛ من خلال مناقشات كبيرة يسهم فيها الجانب المصري بجهد كبير؛ لإنقاذ حياة الأبرياء في غزة.
ودعا عبد العزيز الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية وجيشنا العظيم، وعدم تصدير القلق؛ لأن مصر محفوظة بعناية الله وأبنائها وجيشها الباسل.
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