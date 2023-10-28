مصدر بـ"الكهرباء": 39 مليار جنيه فاتورة الوقود والغاز الطبيعي للمحطات في آخر 3 أشهر

كتب _ محمد صلاح

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن فاتورة الوقود والغاز الطبيعى خلال الـ٣ أشهر الماضية سجلت 39 مليار جنيه حصلت عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بواقع 13 إلى 13.5 مليار جنيه شهريا بالرغم من إعلان الحكومة المصرية خطة تخفيف الأحمال ساعة يوميا.

وبحسب المصدر في تصريحات خاصة لمصراوى، فإن الشركة القابضة لكهرباء مصر تسدد نحو 4 مليارات جنيه فقط لعدد من الأسباب أبرزها تأجيل إقرار الزيادات لأكثر من عام ونصف، وهو ما تتحمله وزارة المالية أيضًا، بالإضافة إلى ارتفاع كميات سرقات التيار الكهربائي بمختلف المناطق وكذلك تراجع نسب التحصيل بعدد من الشركات لاتساع نطاقها الجغرافي وعدم وجود عمالة كافية كى تقوم بأعمال التحصيل والمتابعة المستمرة، بجانب ضعف تركيب العدادات الكودية لعدم وجود كميات كافية منها بتركيبها بنطاق الشركات المختلفة.

وعقد فى وقت سابق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً مشتركاً ضم مسئولى قطاعى البترول والكهرباء،حيث تم خلال الاجتماع بحث تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعى والوقود السائل خلال الفترة القادمة لضمان استدامة حالة الاستقرار التى يشهدها قطاع الطاقة فى مصر .

ويبلغ متوسط ما تحصل عليه محطات إنتاج الطاقة الكهربائية حاليًا من الوقود يصل لنحو 133 مليون متر مكعب مكافئ يوميًا فيما يتم ضخ ما يقرب من 15 إلى 20 ألف طن مازوت يوميا .