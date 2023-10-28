هجوم غاشم.. زاهي حواس يعلن تضامنه مع أهالي غزة ضد العدوان الإسرائيلي

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، تضامنه مع الأشقاء في قطاع غزة جراء ما يتعرض إليه شعب فلسطين من اعتداءات من الكيان الصهيوني المحتل، وما يترتب عليها من ظروف غير إنسانية.

وأكد حواس رفضه التام الهجوم الغاشم الذي يتعرض إليه أبناء القطاع والمدنيون العزل في بيوتهم والمستشفيات والمساجد والكنائس، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشاد علم الآثار بموقف الدولة المصرية والرئيس السيسي من الأزمة؛ ووقوفها بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني، وما يبذله الرئيس السيسي من تحركات دولية مكثفة مع قادة العالم؛ لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء ودخول المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا في فلسطين، مؤكدًا تأييده ودعمه كل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي المصري ضد المخطط الإسرائيلي.