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طبق البيض بـ 125 جنيه.. التموين: ضخ سلع إضافية بالمنافذ

12:40 م السبت 28 أكتوبر 2023

السلع الغذائية

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كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، لتلبية احتياجات المواطنين ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار، والتي تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية، مع استمرار طرح طبق البيض بسعر 125 جنيها بعد التخفيض.

ويأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بالشركات التابعة للوزارة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للمرور الدوري على كل الأسواق، للتأكد من استمرارية تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

سوق مصراوى

السلع الغذائية وزارة التموين مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار التموين

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