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الرئيس السيسي يشهد عبر الفيديو كونفرانس نماذج مشروعات مبادرة "ابدأ"

11:03 ص السبت 28 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، الموقف التنفيذي لعدد من النماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك ضمن فعاليات افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى دورته الثانية.
يقام الملتقى في الفترة من 28 – 30 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض و المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة .
ويركز المتلقي والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى دورته الثانية، على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

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