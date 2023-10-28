تدهور الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر ودخوله العناية المركزة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر، إن والده يعاني من العديد من المضاعفات الشديدة، وعلى إثر ذلك تم دخوله للعناية المركزة بعد تطور حالته الصحية، مطالبا بالدعاء من لوالده.

كان الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث قد تعرض للإصابة بخلايا سرطانية وبدأ خطوات التعامل مع المرض.

تابع محمد الناظر: نتيجة شدة علاج الكيماوي يعاني هاني الناظر خلال هذه الفترة من الهزل و التعب ويحصل على البعض الجرعات من خلال حقن في العمود الفقري حتى يصل العلاج إلي الجهاز العصبي.

هاني الناظر حالته حرجة جدًا.. طبيب شهير يكشف آخر التطورات الصحية