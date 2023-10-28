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الرئيس السيسي يفتتح الملتقى الدولي الثاني للصناعة.. بث مباشر

10:09 ص السبت 28 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، إلى مركز المنارة للمؤتمرات لإفتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية.

ويشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية.

ويقام الملتقى في الفترة من 28 – 30 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة مركز المنارة للمؤتمرات

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