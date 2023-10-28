هاني الناظر حالته حرجة جدًا.. طبيب شهير يكشف آخر التطورات الصحية



كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، إنَّ الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، حالته حرجة جدًا.

وكتب "شعبان" منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" نصَّت على: الدكتور هاني الناظر حالته حرجة جدًا ودخل العناية المركزة ومحتاج دعواتكم والله على كل شيء قدير.. يا رب شفاءك.

وكان محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، قد كشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، قائلًا إن العلاج بالكيماوي أحدث له بعض المضاعفات الشديدة، وخلال الفترة المقبلة سيجري تحاليل لمعرفة مدى تطور الحالة.

وأضاف خلال فيديو نشره على حسابه على "فيسبوك": خلال الفترة الماضية بدأنا في العلاج الكيماوي، نوع السرطان المصاب به، محتاج نوع عنيف من الكيماوي والعلاج هياخد كام شهر ومدته 5 أيام وبيتكرر كل 21 يومًا.

وتابع: العلاج جزء بيدخل في الدورة الدموية وجزء تاني عن طريق الحقن في العمود الفقري حتى يصل للجهاز العصبي.