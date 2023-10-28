داخلين على "هاي سيزون".."عضو السياحة" يكشف لمصراوي نسب الإشغال خلال الفترة القادمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد رحمي، عضو غرفة شركات السياحة، إن السياحة المصرية تسير بشكل جيد خلال الموسم الحالي.

أضاف رحمي لـ "مصرواي"، في تصريحات خاصة، أن السياحة المصرية تنتظر موسمًا قويًا خلال الفترة القادمة، وأن نسب الإشغال بالفنادق المصرية مرتفعة في الوقت الحالي.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الإشغال بالفنادق خلال الفترة القادمة، خاصة وأن مصر على موعد مع "هاي سيزون" بالسياحة.

وكان عدد من أعضاء الغرفة السياحية، قد حذر من الكيانات الوهمية؛ لأنها تؤثر بشكل سلبي على الشركات السياحية والسياحة، لا سيما وأن أصحاب هذه الكيانات مجهولون الهوية، ولا يمتلكون أوراقًا رسمية أو يقومون بدفع الضرائب.

وشدد أعضاء السياحة، أنه يجب ملاحقة هذه الكيانات الوهمية، ووضع قوانين صارمة تمنع ممارستها العمل، وعقاب كل من يمارس هذه الأفعال.

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