هل تزود شركات المحمول المصرية سكان غزة بخدماتها؟ خبير يجيب

كتب- حسن مرسي:

علَّق المهندس جون طلعت، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على مناشدات رواد التواصل الاجتماعي لشركات المحمول بفتح تغطية مشغلات الهواتف المصرية لقطاع غزة بعد انقطاع الاتصالات بشكل كامل في القطاع.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن تزويد القطاع بالخدمة من خلال أبراج المحمول الموجودة على الحدود أمر مستحيل من الناحية العملية، موضحًا أن أبراج الاتصالات لا يستطيع تغطية مسافة أبعد من 2 إلى 3 كيلومتر في عمق قطاع غزة.

وأوضح أن قانون الاتحاد الدولي للاتصالات يمنع شركات المحمول من تزويد مواطني دول الجوار بخدمات الاتصالات من خلال أبراج المحمول الموجودة بالمناطق الحدودية.

وعن مطالبة سكان غزة لشركة ستار لينك المملوكة للمياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتزويد سكان القطاع بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية أسوة بأوكرانيا، قال المهندس جون طلعت، إن ذلك يتطلب أجهزة استقبال مخصصة لاستقبال الخدمة وهي غير متوفرة بقطاع غزة.

وأشار إلى أن إيلون ماسك زوَّد أوكرانيا بأكثر من 600 جهاز لاستقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.