نقابة الصحفيين تناقش تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وحرب إبادة غزة اليوم



كتب- إسلام لطفي:

يستضيف صالون السبت التابع لرابطة الرواد بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق، الخبير الاستراتيجي والعسكري، ومسئول ملف الصراع العربي والمصري الإسرائيلي.

ويقدم "رشاد" تحليلًا للأوضاع الحالية والحرب، التي يشنها الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين بغزة والإبادة البشرية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

ويستعرض اللواء محمد رشاد، خلال لقائه الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة والحرب الدائرة.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمود الشيخ سكرتير رابطة الرواد بنقابة الصحفيين، ويحاوره الكاتب الصحفي محمد الشافعي، والكاتب الصحفي عبد الله حشيش، وذلك اليوم الساعة الواحدة ظهرًا في قاعة طه حسين بالدور الرابع.