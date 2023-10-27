قيادي بحركة فتح لمصراوي: حماس حركة تحرر.. ولماذا لا تعيش إسرائيل في أرض العرب بدون أزمات؟



كتب- محمد عمارة:

قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن إسرائيل تعتبر نفسها ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتبر أمريكا أن إسرائيل فوق القانون وذلك بعد أن ضربت بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة التي اتخذتها اليوم بهدنة إنسانية.

وأضاف "زكي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وحدتنا العربية تجسدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نجحت في استقطاب دول عدم الإنحياز، مشيرًا إلى أن مصر كان لها الفضل الكبير في نجاح الجهود العربية في الأمم المتحدة.

وأوضح، أن موقف حركة فتح حاليا، هو وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وإيصال المواد الإغاثية والوقود وإعطاء مهلة لهذا الشعب للملمة جراحه.

وأشار إلى أن حماس تعتبر حركة تحرر وآن الآوان أن يكون هناك موقف موحد بين الحركتين، موجها سؤاله لإسرائيل: ماذا تريدون من حربكم على غزة؟ ولماذا لا تخضعون للقوانين والأعراف الدولية؟ في ظل المجازر التي تقومون بها منذ قيام هذا الكيان المزعوم في عام 1948.

وتابع: "هذا الشعب لا يستسلم ووعده الله ورسوله بالنصر، ولماذا لا يتعايش الإسرائيليون في أرض العرب دون هذه الفوضى".



وقدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الشكر للشعب المصري والقيادة بعد رفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتابع: "لا أحد يستطيع أن يسيطر على الموقف خلال الفترة المقبلة إذا استمر هذا الوضع، وظل التصعيد الإسرائيلي".