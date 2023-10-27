سفير فلسطين بالقاهرة: الاجتياح البري لغزة عملية ممنهجة.. وكل ما فوق الأرض مستهدف

كتب- حسن مرسي:

كشف السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر، مستجدات الأوضاع والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يتعرض لقصف عنيف من الجو والبر والبحر، وأيضًا يقع تحت ظلام دامس، وتمَّ تدمير ٥٠% من المباني في قطاع غزة.

وأضاف دياب اللوح، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، مساء الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم لا يمكن وصفها ويقصف كل ما يتحرك في قطاع غزة، متابعًا أن قوات الاحتلال تتخذ إجراءات إجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاجتياح البري عملية ممنهجة على قطاع غزة لكل ما هو حي، مؤكدًا أن كل شيء فوق أرض قطاع غزة مستهدف.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تصدت لتوغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في بيان حماس أن اشتباكات عنيفة تدور بالقرب من بيت حانون شمال قطاع غزة، والبريج وسطه.

يأتي ذلك مع بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا شاملا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.