حملة مواطن تطالب "النواب" بإعداد تشريع قانوني بشأن الانتخابات الرئاسية

كتب- - نشأت علي:

طالبت حملة مواطن لدعم مصر، مجلس النواب بضرورة إعداد تعديل تشريعي في قانون الانتخابات الرئاسية يتيح التزكية للرئيس الحالي في حالة وجود طوارئ أو مخاطر تؤدي إلى حرب، وذلك للحفاظ على الاستقرار والأمن القومي للدولة، وذلك لعدم تعرضها لأي هزة قد تؤثر على أمنها وحماية حدودها.

وأضافت الحملة في بيان لها اليوم، أن الوضع الراهن يحتم على البرلمان أن يتخذ إجراء يحمي ويحفظ مصر من أي مخاطر قد تواجهها الآن أو في المستقبل القريب، وعلى نواب الشعوب أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية وأن يكونوا مع الاستقرار.

وأوضحت الحملة، أن التقدم التكنولوجي الذي نراه كل لحظة علينا الاستفادة منه وأن يكون مثل الدول المتقدمة التي تتيح التصويت الإلكتروني في الانتخابات، لذا نرجو أن يكون الانتخابات الرئاسية المقبلة، بها تصويت إلكتروني للتخفيف عن الشعب في الانتقال إلى اللجان وكذلك تخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية التكلفة بتأمين العملية الانتخابية، في التوقيت الصعب التي يشهده الجميع.

كما تدعو حملة مواطن، جموع الشعب المصري باختلاف أطيافه أن يلتف بحق وصدق حول القيادة السياسية والقوات المسلحة، وعدم الالتفات إلى شائعات يتم ترويجها من قبل أعداء الوطن، وأن يكون مستعدا وحائط صد للدفاع عن مقدرات هذا الوطن، حفظ الله مصر وشعبها وأرضها وقادتها من شر الأعداء.