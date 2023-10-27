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BBC

المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا

09:06 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

حادث طابا

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كتب- محمد سامي:
قال المتحدث العسكري، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.

وجاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

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