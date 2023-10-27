"كان معكم طارق عبدالجابر".. أشهر مراسل بالقدس يحكي مأساة الأوضاع بغزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال طارق عبدالجابر، أشهر مراسلي القدس، إن فلسطين تتعرض لعدوان إسرائيلي شديد، يستهدف قتل المدنيين والأطفال، وتدمير المستشفيات والمباني.

وأضاف "عبدالجابر" في بث مباشر لمصراوي، أنه كان سيتعرض للشهادة ثلاث مرات أثناء وجوده للتغطية هناك، والصحفيين يأخذون كفنهم معهم أثناء التغطية هُناك.