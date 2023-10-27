ضبط 30 سبيكة ذهبية قبل تهريبها مع راكبين بمطار القاهرة

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب سبائك ذهبية مع راكبين فور وصولهما من دولة السعودية على رحلتين مختلفتين، أخفيا السبائك الذهبية داخل حقائبهما وعلى جسدهما لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة نسمه القادمة من جدة، تم ضبط راكبة مصرية اخفت ١٣ سبيكة ذهبية بوزن كيلو و ٤٤٤ جراماً، منهم ٤ سبائك أثناء التفتيش اليدوي بواسطة هبه محمد مأمور الجمرك، و٩ سبائك أثناء التفتيش الذاتي بواسطة إسراء انيس مأمور الجمرك، وذلك تحت اشراف النوبي شحتو وأمير مطر مديري ادارة الحركة.

والمحاولة الثانية مع راكب مصري أخفي ١٧ سبيكة ذهبية على جسده بوزن كيلو و ٧٢٥ جراماً، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة النيل القادمة من الرياض، تم الضبط بواسطة كل من حسن شرف مأمور اللجنة الجمركية وأحمد حمدي و محمد فؤاد الدين مأمورا الجمرك في التفتيش الذاتي تحت اشراف أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة.

أمر عبدالفتاح دويدار بتحرير محضر رقم 60 الراكبة الأولى، كما أمر محمد حميدة مدير الإدارة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٢ للراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.