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BBC

بالفيديو.. رشقات صاروخية من غزة نحو تل أبيب ووسط إسرائيل

08:13 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

رشقات صاروخية

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كتب- إسلام لطفي:
نشرت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، فيديو يرصد رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل.
وكانت قد أعلنت القناة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت هجومًا بريًّا شاملًا على قطاع غزة، وذلك نقلًا عن تقارير إسرائيلية.
وقالت مراسلة القناة في فلسطين، أن الاتصال والإنترنت انقطع بشكل كامل عن قطاع غزة، إضافة إلى مداهمات مركزة للاحتلال في الجزء الشرقي من شمال غزة.

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