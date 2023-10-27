خلال لقائهم وزير الأوقاف.. شيوخ قبائل سيناء يؤكدون دعمهم الكامل للرئيس السيسي
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم، أهالي نويبع وشيوخ قبائل جنوب سيناء.
وحيَّا وزير الأوقاف، أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
وعبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق، ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وما يتم في عهده من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة المصرية في سيناء، معبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها بصدق عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء.
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