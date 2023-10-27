إعلان

BBC

خلال لقائهم وزير الأوقاف.. شيوخ قبائل سيناء يؤكدون دعمهم الكامل للرئيس السيسي

03:23 م الجمعة 27 أكتوبر 2023
  • عرض 3 صورة
    لقاء وزير الأوقاف وشيوخ قبائل سيناء
  • عرض 3 صورة
    لقاء وزير الأوقاف وشيوخ قبائل سيناء1
  • عرض 3 صورة
    لقاء وزير الأوقاف وشيوخ قبائل سيناء3
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم، أهالي نويبع وشيوخ قبائل جنوب سيناء.

وحيَّا وزير الأوقاف، أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وعبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق، ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وما يتم في عهده من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة المصرية في سيناء، معبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها بصدق عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء.

سوق مصراوى

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الأعنف منذ بداية الحرب".. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّا