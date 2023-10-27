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ماذا تفعل حال فقدان كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

03:06 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

كارت شحن عداد الكهرباء

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كتب - مصراوي:

كشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الخطوات التي يجب اتباعها حال فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه حال فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع بعض الخطوات:

أولا: إذا كنت مالكا للوحدة:

١- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

٢-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

٣-صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر:

٤-يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع، كما يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وبعد استكمال تلك الإجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

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