دورة تدريبية حول السرد القصصي الرقمي وإنتاج قصص إنسانية من مناطق النزاع والحرب
أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة حول السرد القصصي الرقمي وإنتاج قصص إنسانية من مناطق النزاع والحرب؛ حيث يستهدف التدريب صناعة قصة صحفية متعددة الوسائط.
وذلك في الفترة بين 5 -7 نوفمبر 2023. وتناقش الدورة: كيف تبني قصتك وتجعلها مؤثرة وجذابة؟ وكيف تصنع سردًا قصصيًا ناجحًا "السرد النصي- الصوتي -البصري). كما تناقش ما هي القصص الغامرة؟ونشر وتسويق المحتوي عبر المنصات الرقمية.
وتقوم بالتدريب الصحفية في موقع مصراوي والمحاضرة المتخصصة فى السرد القصصي الرقمي، مارينا ميلاد.
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سوق مصراوى
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