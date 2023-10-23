مدينة الدواء وشركات مصرية توقع عقدًا لنقل تكنولوجيا الدواء وإنتاجه مع السعودية

كتب- أحمد جمعة:

‎وقعت مدينة الدواء "جيبتو فارما" وعدد من الشركات المصرية تعاقدات تصل قيمتها 4 مليارات جنيه حتى عام 2030، مع شركة مدينة "فارما" أحد المشروعات لصناعة الدواء بالمملكة العربية السعودية؛ لنقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية وإنتاجها بمصانع السعودية.

‎وأوضح رئيس مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" الدكتور عمرو ممدوح، أن الاتفاق ينص على تسجيل وتصنيع بعض منتجات مدينة الدواء بمصانع المدينة فارما بالسعودية، كما يشمل الاتفاق عددًا من شركات أدوية مصرية أخرى لتشجيع الصادرات والتعاون المثمر بين مدينة الدواء والسعودية.

‎وقال إن توقيع العقد جاء على هامش مؤتمر سلاسل الأمداد والخدمات اللوجستية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير الصناعه وًالثروة المعدنية السعودي، ورئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام.

وأضاف أن دعم رئيس هيئة الدواء المصرية لهذه الشراكة وتواجده أمر مهم؛ لدفع عجلة التصدير والتعاون مع أشقائنا في المملكة السعودية.

قام بتوقيع العقد رئيس "جيبتو فارما" مدينة الدواء المصرية الدكتور عمرو ممدوح، ومن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة المدينة فارما إبراهيم صالح السهلي، والرئيس التنفيذي لشركة المدينة فارما الدكتور صلاح عرفة، كما شهد التوقيع رئيس هيئة الدواء المصرية، وقيادات شركات الأدوية المصرية.