"القراء" تنعى شيخ المبتهلين: نبحث التكريم اللائق باسمه وتاريخه
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، ببالغ الحزن والأسى القارئ والمبتهل الشيخ عبد عبدالرحيم دويدار، نقيب قراء محافظة الغربية السابق، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.
اقرأ أيضا:
أحد أشهر نجوم الإذاعة والتلفزيون.. وفاة شيخ المبتهلين عبدالرحيم دويدار
وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، في بيان له، الاثنين، إن النقابة ستبحث تكريم الفقيد الراحل بما يليق باسمه وتاريخه.
وأكد أن أهل القرآن والإنشاد وقيادات الإذاعة والتليفزيون يودعون، غدا، الشيخ عبد الرحيم دويدار إلى مثواه الأخير من مسجد الجمالة بقرية محلة روح مركز طنطا، عقب صلاة العصر، وستقام ليلة العزاء بالسرادق المقام بالقرية.
ويعد الفقيد الراحل أحد أشهر المنشدين، ورحل بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب القرآن والإنشاد الديني والشعبي لأكثر من ستين عاما.
سوق مصراوى
-
أفضل طريقة للحفاظ على مروحة المنزل في الشتاءتفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب النسائية لعام 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
"تغنيك عن الكافيهات".. أفضل ماكينات صنع القهوة بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
آخر اتجاهات موضة فساتين خريف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: