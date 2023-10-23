"القراء" تنعى شيخ المبتهلين: نبحث التكريم اللائق باسمه وتاريخه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، ببالغ الحزن والأسى القارئ والمبتهل الشيخ عبد عبدالرحيم دويدار، نقيب قراء محافظة الغربية السابق، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

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وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، في بيان له، الاثنين، إن النقابة ستبحث تكريم الفقيد الراحل بما يليق باسمه وتاريخه.

وأكد أن أهل القرآن والإنشاد وقيادات الإذاعة والتليفزيون يودعون، غدا، الشيخ عبد الرحيم دويدار إلى مثواه الأخير من مسجد الجمالة بقرية محلة روح مركز طنطا، عقب صلاة العصر، وستقام ليلة العزاء بالسرادق المقام بالقرية.

ويعد الفقيد الراحل أحد أشهر المنشدين، ورحل بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب القرآن والإنشاد الديني والشعبي لأكثر من ستين عاما.