نائبة بـ"الشيوخ" تطالب بالاعتماد على البحث العلمي لخفض تكلفة الأسمدة

كتب- نشأت علي:

قالت هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، إن المساومات التي تتعرض لها البلاد، تفرض توفير الأمن الغذائي، والرئيس سبق وافتتح مجمع الأسمدة، وفي كلمته أكد أن المشروعات المماثلة تتناسب وتوسعة الرقعة الزراعية.

وأضافت شاروبيم، خلال جلسة الشيوخ، اليوم الإثنين، أن هناك توافقًا بين أعضاء مجلس الشيوخ حول توفير الحلول الخاصة بمشكلات الزراعة والأسمدة، علينا التفكير في المستقبل، وأتساءل: أين البحث العلمي؟

وواصلت عضو مجلس الشيوخ: لم يكن هناك أي حضور لوزارة البحث العلمي، يجب أن نعتمد على العلوم والبحوث من أجل خفض التكلفة التي نتكبدها جراء الأسمدة، والبحث العلمي يرتبط بتحويل الأمر إلى صناعة متكاملة تراعي المتطلبات البيئية.

ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ دراسة "صناعة الأسمدة" في مصر، والتي تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة.

وتبحث الدراسة تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر؛ حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية، بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.