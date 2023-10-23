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الرئيس السيسي يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي

04:32 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس السيسي وفدا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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