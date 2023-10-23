تعديلات حكومية مرتقبة على قانوني الزراعة والتعاونيات
كتب- سامح سيد:
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تجهز لإجراء تعديلات على قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية.
تصريحات الوزير جاءت ردا على بعض الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة صناعة الأسمدة في مصر.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
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