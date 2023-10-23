نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر بلدي الثاني وتنفذ دورا كبيرا لإنقاذ غزة
كتب- إسلام لطفي
قال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن مصر بلده الثاني، مؤكدا أن الحرب القائمة الآن ضد الشعب الفلسطيني هي أفظع حرب شهدته التاريخ في قتل الأبرياء والأطفال.
وأضاف خلال مؤتمر نظمته نقابة الصحفيين المصرية: شاهدنا وسائل إعلام كبرى وعالمية قامت بتشوية وتضليل الحقائق وتبرير حرائق ومجازر الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الصحفيين الموجودين في فلسطين وجنوب لبنان باستهداف إسرائيل الصحفيين مؤكدًا أن هناك العديد من الصحفيين الذين تم استهدافهم ما بين قتلى وجرحى ومنهم الف صحفي مصاب في مستشفى ناصر بغزة الآن، وهذا الاستهداف لتضليل الحقائق.
وأكد أن أكثر من مليون فلسطيني تم تهجيرهم، ودمرت ملايين الوحدات السكنية، نحن نعيش في مأساة حقيقية، والاحتلال يريد أن يصور للعالم أنه مظلوم وليس ظالم.
وأضاف: مصر بلدي الثاني وقامت بدور كبير في محاولة لإنقاذ الشعب الفلسطيني.
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