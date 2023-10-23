إعلان

BBC

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر بلدي الثاني وتنفذ دورا كبيرا لإنقاذ غزة

02:45 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

نقابة الصحفيين المصرية تستضيف نقيب الصحفيين الفلسط

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي

قال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن مصر بلده الثاني، مؤكدا أن الحرب القائمة الآن ضد الشعب الفلسطيني هي أفظع حرب شهدته التاريخ في قتل الأبرياء والأطفال.
وأضاف خلال مؤتمر نظمته نقابة الصحفيين المصرية: شاهدنا وسائل إعلام كبرى وعالمية قامت بتشوية وتضليل الحقائق وتبرير حرائق ومجازر الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر الصحفيين الموجودين في فلسطين وجنوب لبنان باستهداف إسرائيل الصحفيين مؤكدًا أن هناك العديد من الصحفيين الذين تم استهدافهم ما بين قتلى وجرحى ومنهم الف صحفي مصاب في مستشفى ناصر بغزة الآن، وهذا الاستهداف لتضليل الحقائق.

وأكد أن أكثر من مليون فلسطيني تم تهجيرهم، ودمرت ملايين الوحدات السكنية، نحن نعيش في مأساة حقيقية، والاحتلال يريد أن يصور للعالم أنه مظلوم وليس ظالم.

وأضاف: مصر بلدي الثاني وقامت بدور كبير في محاولة لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

سوق مصراوى

نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر غزة فلسطين

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة توضح حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية لطلاب مراحل النقل في المدارس.