نقيب الصحفيين الفلسطينيين: اعتقال أكثر من 25 صحفيًا فلسطينيًا

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- نادر نبيل:

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق مؤسسات إعلامية ودمر بعضها.

وأضاف "أبو بكر" خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين المصرية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت أكثر من 25 صحفيًا فلسطينيًا ومن بينهم صحفي جريح على "حمالة" علاوة على حجم كبير من المضايقات واستهداف الصحفيين بشكل كبير.

وتابع: عشرات الصحفيين استلمنا منهم تقارير تتضمن تهديد بالقتل من الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتصلون صوتيا من خلال أرقام معروفة وليست مجهولة.