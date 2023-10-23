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BBC

أحد أشهر نجوم الإذاعة والتلفزيون.. وفاة شيخ المبتهلين عبدالرحيم دويدار

02:44 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

الشيخ عبدالرحيم دويدار

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

توفي الشيخ عبدالرحيم دويدار أحد أشهر المبتهلين بالإذاعة والتلفزيون، قبل قليل، بعد صراع مع المرض.

وقال محمد نجل المبتهل عبدالرحيم دويدار، إنه سيتم تشيع جثمان والده غدا بعد صلاة الظهر من من مسجد الجمال بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه سيتم إقامة سرادق عزاء خاصة بوالده في قرية محلة مرحوم، غدا، ولم تستقر الأسرة حتى الآن على إقامة عزاء بالقاهرة.

ويعد الشيخ عبدالرحيم دويدار أحد أشهر المبتهلين المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون، والذي لقب بـ شيخ المبتهلين، إذ يمتد عمره في الإنشاد لأكثر من 30 عاما.

وتم اكتشافه عام 1965 من قبل الإذاعى طاهر أبوزيد وكان يقدم برنامجًا على مسرح معهد الموسيقى العالى وكان منبهرًا جدًّا بأدائه، واعتُمد أولًا فى الإذاعات الإقليمية فى عام 1982.

سوق مصراوى

الشيخ عبدالرحيم دويدار نجوم الإذاعة والتلفزيون مسجد الجمال

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