محافظ الجيزة يجازي مسؤولي النظافة والإشغالات بحي العمرانية.. تعرف على السبب

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي العمرانية لقطاع النظافة، ومدير قطاع العمرانية للنظافة والتجميل، ومشرف قطاع العمرانية للنظافة بهيئة النظافة والتجميل؛ لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة على أكمل وجه، الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات والقمامة من نفقَي الفخراني وأبو زارع، وشارع الدكتور أحمد فؤاد سعيد، وعدم رفعها.

ووجه راشد، وَفق بيان المحافظة اليوم الإثنين، بسرعة رفع جميع المخلفات والحفاظ على حالة النظافة بالنقاط المذكورة.

وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات ومسؤول الإشغالات بحي العمرانية؛ للتقصير في المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بشارعَي أبو زارع والدكتور أحمد فؤاد سعيد من بدايته حتى نهاية شارع عثمان محرم، ووجود التعديات على الطريق العام وإعاقة حركة المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة.

وأكد اللواء أحمد راشد المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكل الشكاوى الواردة، مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب؛ لرفع كفاءة منظومة العمل.