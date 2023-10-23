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BBC

الجفري عن حرب غزة: القوانين وضعت لنصرة المظلومين أم لتبرير الجرائم؟

01:09 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

حرب غزة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شن الداعية الحبيب علي الجفري، هجوما على من يتجاهل قتل الأطفال والنساء وقصف المدارس والمستشفيات في فلسطين.

وقال عبر صفحته على موقع "x"، الاثنين:"عندما أرى من يتجاهل قتل الأطفال والنساء وقصف المدارس والمستشفيات في فلسطين، كأنها ليست جرائم حرب في القانون الدولي، بل ويُبرر للمجرم بأنه "حق" الدفاع عن النفس، مُكتفيًا بإضافة العبارة السخيفة: "مع الالتزام بقوانين الحرب، وعندما أرى من يتجاهل "حق" الشعب الفلسطيني في حياة آمنة مستقلة وكأنه ليس من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وكل ذلك تحت مُبرِّر أن فيهم تنظيمات وضعها القانون تحت بند الإرهاب، حينها لا بد وأن أتساءل: هل وُضعت القوانين لحماية الأبرياء وإنصاف المظلومين؟ أم أنها وُضعت لتبرير جرائم المجرمين؟.

واختتم:"تبًا لكم وقوانينكم وحقوق إنسانكم، فهي ليست قوانينا وليست حقوق إنساننا، اللهم نصرك يا نعم المولى ويا نعم النصير.

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حرب غزة الحبيب علي الجفري قتل الأطفال والنساء قصف المدارس قصف المستشفيات فلسطين طوفان الأقصى

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