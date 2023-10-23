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BBC

وزير الأوقاف يوجه رسالة لحكماء العالم والمؤسسات الدولية بشأن حرب غزة

12:50 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية، بشأن الأوضاع في غزة.

وقال جمعة في منشور له عبر صفحته على موقع "x"، الاثنين:"إلى كل حكماء العالم ومؤسساته الدولية والحقوقية، إغاثة المنكوبين أمر إنساني عظيم، لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذي إليها".

وأضاف وزير الأوقاف:"فلنعمل جميعا على وقف آلة الحرب والدمار واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل و إحلال السلام العادل للجميع تحركوا قبل فوات الأوان".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه أكد بقمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت الماضي، للعالم على سيادة مصر على كل شبر من أرضها، كما أشاد بإعادة الرئيس السيسي القضية الفلسطينية للواجهة وكشف للعالم غطرسة إسرائيل وتجاوزها في الاعتداء والقتل والحصار الآثم.

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محمد مختار جمعة حكماء العالم المؤسسات الدولية حرب غزة طوفان الأقصى

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