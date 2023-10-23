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وفاة الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بعد صراع مع المرض

10:35 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

الدكتور أحمد العطار

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كتب مصراوي:

تُوفي اليوم الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري.

ونعى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور العطار، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض.

وأكد "القصير" في بيان أن الراحل تُوفي بعد رحلة حافلة من العمل الوطني بذل خلالها جهودًا كبيرة في النهوض بالصادرات الزراعية المصرية.

وتابع: كان عليه رحمة الله فاضلًا دمث الخلق وأدى المسئولية بأمانة وإخلاص.

وأعرب الوزير عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل وزملائه.

سوق مصراوى

الدكتور أحمد العطار الحجر الزراعي المصري السيد القصير وفاة الدكتور أحمد العطار

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