حدث ليلاً| بيان المتحدث العسكري بشأن القصف الإسرائيلي.. ودخول مساعدات لغزة
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
بيان من المتحدث العسكري بشأن إصابة برج مراقبة بشظايا دبابة إسرائيلية
قال المتحدث العسكري، إنه خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء هولندا لبحث الأوضاع في غزة
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن نزوح 200 ألف إسرائيلي داخليا
أعلنت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، نزوح 200 ألف إسرائيلي في أعقاب التصعيد بقطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.
بلينكن: إسرائيل لا تريد حكم غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن إسرائيل لا تريد حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس.
متحدث الخارجية الأمريكية: لا توجد أي نية لإرسال قواتنا إلى غزة أو الضفة الغربية
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن بلاده تتخذ كل الإجراءات لحماية نفسها وشركائها في المنطقة، موضحا أن المقصود ليس فقط إسرائيل.
الأمم المتحدة: دخول 14 شاحنة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة
أعلنت الأمم المتحدة، دخول 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، لإغاثة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته العربية.
رصيدكم بدأ ينفد.. عمرو أديب عن حادث الحدود: لا تعبثوا بعداد السلام
علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث إصابة إسرائيل برج مصري بشظايا عن طريق الخطأ خلال الاشتباكات في غزة خلال الساعات الماضية، مخاطبا إسرائيل: "رصيدكم بدأ في النفاد.. أرجوكم لا تعبثوا بعداد السلام".
إحصائية مرعبة.. 1.4 مليون نازح من غزة وتضرر نصف المباني في القطاع
أعلنت السلطات المحلية في غزة، نزوح مليون و400 ألف شخص من القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
القاهرة الإخبارية.. دخول شاحنات مساعدات إنسانية جديدة من معبر رفح إلى قطاع غزة
قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، إن شاحنات مساعدات إنسانية دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل أحد جنوده على حدود غزة
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع بعض عناصر المقاومة الفلسطينية، استهدفت بعض آلياته العسكرية على حدود قطاع غزة.
سوق مصراوى
-
أفضل طريقة للحفاظ على مروحة المنزل في الشتاءتفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب النسائية لعام 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
"تغنيك عن الكافيهات".. أفضل ماكينات صنع القهوة بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
آخر اتجاهات موضة فساتين خريف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: