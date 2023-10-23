هل ترتفع مقدمات الحجز لأداء رحلات الحج 1445هـ؟.. "عضو الغرفة" يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه ثبات مقدمات الحجز، تأتي تحت الدراسة في الضوابط المنظمة لرحلات الحج للموسم الجديد 1445هـ.

وأضاف "السيسي" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أنه من المتوقع أن تظل مقدمات الحجز ثابتة كما هي دون أي زيادات.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن مقدمات الحجز تكون بسبب بعض الأشخاص التي تقوم بالتسجيل لأداء مناسك الحج، ولكنها لا تكمل الإجراءات، وهو ما يعرض الشركات السياحية إلى الخسارة.

يذكر أن إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445 هـ، من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع القادم.

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