"السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـ

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن حصة مصر من تأشيرات الحج لموسم 1445 هـ، تزيد عن العام السابق، بواقع 51 ألف تأشيرة.

وأضاف "السيسي" لـ "مصراوي"، أن حصة شركات السياحة 23 ألف تأشيرة، وحصة وزارة الداخلية 14.5 ألف تأشيرة، والجمعيات 7500 ألف تأشيرة، وتكون باقي التأشيرات لبعض الهيئات والنقابات.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن إعلان ضوابط الحج من المتوقع أن يكون الأسبوع القادم، لافتًا إلى وجود حيطة وحذر في اختيار الشركة الُمقدمة لخدمات المناسك في المملكة العربية السعودية.

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