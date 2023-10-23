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BBC

القضاء على التمييز.. "العمل" :ندوة للتوعية بدور المرأة وتمكينها اقتصادياً بالغربية

06:00 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

وزارة العمل

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كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية، ندوة توعوية حول دور المرأة وتمكينها الاقتصادي، من خلال وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل التابعة للمديرية.
وأضافت العمل، أنه جرى خلال الندوة، التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة، والقضاء علي جميع أشكال التمييز ضدها، بمدرسة الأمريكان الدولية بطنطا؛ تنفيذاً لتوجيهات، حسن شحاتة، وزير العمل.
من جانبه، أوضح أحمد القلليـ، مدير مديرية العمل بالغربية، أن الندوة تناولت موضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل.
وأشار القللي، أنه جري التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والتى تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا، وتم عرض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء، وشرح أنواع مخاطر العمل، وطرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية.

سوق مصراوى

وزارة العمل قانون العمل عمل المرأة

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