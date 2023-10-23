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BBC

رئيس هيئة الثروة السمكية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

05:00 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

سوق الأسماك

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كتب-أحمد مسعد:
قال الدكتور صلاح مصلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن أسعار الأسماك تراجعت قليلاً خلال الأيام الماضية، نتيجة انخفاض أسعار الدواجن واللحوم قليلًا، موضحًا أن ارتفاع الأسعار هي أزمة عالمية، مشيرًا إلى أن الحل هو العمل على زيادة الإنتاج بشكل عام.

وأضاف "مصلحي"، لمصراوي، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف وقلة إنتاج البحيرات الطبيعية كانت أحد عوامل انخفاض الإنتاج السمكي، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج السمكي من خلال المزارع السمكية، مؤكدًا أن ارتفاع الأعلاف خلال الفترة الماضية تسببت في موجة ارتفاع ملحوظة.

وأكد أن الثروة السمكية تمثل قطاعا مهماً فى الاقتصاد المصري إذ يقدر نصيبها من الدخل الزراعي ٤% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، والإنتاج السمكي من المزارع السمكية يمثل 79.8% من مجموع الإنتاج في مصر والباقي عبارة عن بحيرات بنسبة 10.8% والمياه البحرية 4.9% والمياه العذبة 3.8% أما حقول الأرز فتمثل 8,% وبالتالي فان النصيب الأكبر من الإنتاج السمكي يكون في المزارع السمكية.

سوق مصراوى

سوق الأسماك أسعار الأسماك الثروة السمكية

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