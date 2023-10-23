هل تعالج الأعشاب مرضى السكري؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن حقيقة ما يتردد عن وجود أعشاب تعالج مرض السكري.

وقالت في منشور توعوي، إنه "من المعتقدات الخاطئة عن مرض السكري الأكثر شيوعًا بين الأفراد أنه يُوجد أعشاب تُعالج مرض السكري."

وأضافت: "لا يوجد أعشاب سحرية تشفي من مرض السكري كما يدعي بعض المروجون لها، إذ يُمكن أن يفيد بعضها في زيادة حساسية الخلايا للإنسولين في السكري من النوع الثاني، لكن لا يُمكن لعشبة أو طعام، أو توابل أن تُشفي من هذا المرض."