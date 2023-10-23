هل يجوز الاحتفاظ بعداد الكهرباء بعد هدم العقار؟.. المرفق يُجيب



كتب- محمد صلاح:

يرتكب بعض المواطنين مخالفات خلال قيامهم بإحلال وتجديد منازلهم القديمة خاصة بمحافظات وقرى صعيد مصر مما يضعهم لمخالفة شروط التعاقد الخاص بعداد الكهرباء نتيجة لعدم بلاغه إدارة الكهرباء التابع لها بعملية الإحلال والتجديد أو الهدم والبناء.

ويوضح مصراوي الخطوات الصحيحة الواجبة على صاحب عداد الكهرباء لإبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها حال هدم المبنى السكني أو العقار وإعادة البناء، ويقوم بتقديم الأوراق المطلوبة.

أولا: طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء.

1- يتقدم المشترك للهندسة بطلب رفع العدادات المركبة وتصفيتها.

2- يسدد المشترك كافة المديونيات المستحقة للإشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

3- يقوم الفنيين بعمل المعاينة على الطبيعة لوصف المبني ومساحته قبل الهدم.

4- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية.

5- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الإنتهاء من إعادة البناء.

6- يقوم الفنيون بعمل معاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة وعدد الأدوار قبل الهدم.

وأوضح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الفرق في بعض الحالات:-

1- حال أعاد المشترك بناء العقار على المساحة ذاتها وقام بتعلية بعض الأدوار قبل الهدم، يتم في هذه الحالة سداد قيمة عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عداد لها يستوفي جميع المستندات المطلوبة وفقًا للتعليمات.

2- حال أعاد المشترك البناء بزيادة المساحة الأفقية أي مساحة المنزل قبل الهدم، يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

7- 6 أشهر هي المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء.

8- فى حال تجاوز المشترك هذه المدة القانونية يتم إضافة العدادات للمخازن.